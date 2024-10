Improvvisamente un’ambulanza dell'ospedale "Riuniti Torrette" di Ancona è sparita e nessuno sapeva dove fosse.

Ma la polizia e i vigili urbani l'hanno ritrovata quella stessa notte parcheggiata davanti a una discoteca di Civitanova Marche. Il conducente, un operatore sanitario di 30 anni, era dentro il locale, ballando e divertendosi con un suo amico.



Come hanno riportato Il Resto del Carlino e Fanpage, il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, dopo che il 30enne aveva trasportato l'ultimo paziente del turno all'ospedale Murri di Fermo.

Invece di rientrare alla struttura di Ancona per riconsegnare il mezzo, l'operatore sanitario ha deciso di utilizzarlo per andare a prendere il suo amico e andare a ballare assieme.

Una volta rintracciato e fermato dalla polizia, il giovane è stato interrogato, ammettendo di aver deciso spontaneamente di non riconsegnare il mezzo all'ospedale una volta finito il turno di lavoro, e di averlo usato per recarsi in discoteca. Avrebbe anche confessato di aver fatto tappa a casa per cambiarsi i vestiti.

La polizia lo ha quindi denunciato alla Procura per appropriazione indebita di mezzo di soccorso. Inoltre quella stessa sera il 30enne non aveva con se la patente di guida e ha ricevuto per questo una multa.

L’ambulanza è stata riconsegnata dai vigili urbani all'ospedale di Ancona.