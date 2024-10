Entro il 2024 i clienti di Amazon, colosso dell’e-commerce, potranno decidere di farsi spedire i pacchi a casa con i droni, a patto che non pesino più di due chili.

Secondo quanto annunciato dall'azienda durante l'evento "Delivery the future" di Seattle, l’Italia e la Gran Bretagna saranno i primi Paesi a sperimentare questa innovazione al di fuori dagli Stati Uniti.

Verranno utilizzati i droni MK30, più silenziosi, piccoli e leggeri rispetto ai modelli utilizzati per i test in Usa, e saranno in grado di volare anche in condizioni meteorologiche avverse, "anche con la pioggia", hanno assicurato dai vertici Amazon, spiegando che i pacchi saranno protetti all'interno del drone durante il viaggio.

“Si apre una nuova era”, ha detto la direttrice dell'Enac, Carmela Tripaldi.