A Teggiano, in provincia di Salerno, un professore ha schiaffeggiato un alunno, reo di non aver voluto indossare la mascherina in classe. La scena è stata ripresa da più compagni di classe, diventando virale su internet.

Nel video si vede chiaramente il docente avvicinarsi al 15enne con fare minaccioso: "Sbagli tu, sbaglio io", dice riferendosi al ragazzino, prima di rifilargli un sonoro schiaffo. La vicenda ha scatenato numerosissimi dibattiti fra gli utenti.

La maggior parte delle persone ha preso le distanze dalla reazione dell'uomo, ritenendo dovesse agire in maniera professionale, sospendendo l'alunno e ricorrendo alla legge; ma c'è anche chi ritiene abbia agito in maniera corretta, e che la sberla sia stata utile per "educare" il ragazzo.

Gli alunni presenti riferiscono che poco prima fra i due era nata una discussione sull'utilità o meno della mascherina, con il giovane che sosteneva questa non sia obbligatoria nel momento in cui vengono rispettate le distanze. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.