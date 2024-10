Tragedia a San Candido (Bolzano) dove una 16enne è morta assiderata dopo essere uscita a fare una passeggiata con abiti non adatti alle temperature rigide.

La causa della morte della turista tedesca di Colonia il cui corpo è stato rinvenuto cadavere a conclusione della vasta operazione di ricerca che ha impegnato oltre un centinaio di soccorritori, spiegano le forze dell'ordine, è "verosimilmente compatibile con l’assideramento e con le modalità del ritrovamento" del corpo della giovane.

La ragazza, R. S., era stata trovata senza vita dai soccorritori in una zona impervia nella frazione di Monte San Candido dell’omonimo comune dell’Alta Pusteria. A confermarlo è stato l’esito dell’autopsia eseguita già nelle prime ore della giornata di sabato all’ospedale di Bolzano e che ha escluso l’assenza di traumi.

Fra le ipotesi al vagli degli inquirenti quella che la giovane fosse uscita non attrezzata per le condizioni meteo. Venerdì mattina, quando è avvenuta la tragedia, la temperatura dell’aria nella zona era di circa -14 gradi.

La macchina dei soccorsi ha coinvolto per ore i volontari e le forze dell’ordine di tutta la zona prima del rinvenimento del cadavere della ragazza. La giovane, uscita dal suo alloggio attorno alle 7 di quella mattina, aveva lasciato ai genitori un biglietto, manifestando l’intenzione di compiere una passeggiata nei dintorni per rientrare nel corso della mattinata. Il fatto di non vederla rientrare aveva preoccupato la famiglia che aveva allertato i soccorsi.