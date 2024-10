È stato trovato ieri lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni disperso in seguito all’ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) la sera del 15 settembre. La cartella è stata ripescata nel fiume Nevola, a otto chilometri dal punto in cui la piena causata dalla pioggia ha investito la macchina in cui si trovava il piccolo di otto anni strappandolo alle braccia della mamma Silvia. La posizione però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi Mattia.

"La speranza non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perchè si è impaurito ed è fuggito da qualche parte - ha detto il padre del piccolo, Tiziano Luconi -. Tornerò in quell'inferno, ma lo trovo vivo”.

Le ricerche proseguono inesorabilmente, sul campo sono impegnati 400 Vigili del fuoco. Al momento restano 11 le vittime accertate.

Due i dispersi. Oltre a Mattia, si cerca di Brunella Chiù, la 56enne che si trovava in auto con la figlia quando è stata travolta dall’onda di fango alta 5 metri. La figlia, Noemi, è stata trovata morta.

Il figlio, Simone, è rimasto solo. “Lei – dice al Corriere della Sera parlando della madre - era forte, lottava contro il mondo. Stanotte però l’ho sognata, non ricordo quello che mi ha detto. Ricordo benissimo invece quello che mi disse lunedì scorso: Sai, figlio mio, vorrei vivere a lungo per starti vicino....”.