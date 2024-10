Il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese), è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del fuoco. La vittima durante la notte viaggiava su un'auto che era stata travolta dalla piena del torrente Zena.

Sono in corso le operazioni di recupero. Lo rendono noto i Vigili del fuoco.

Il Servizio Nazionale della protezione civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare le criticità connesse alla forte ondata di maltempo che sta interessando l'Italia, in particolare il Nord Italia. Per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall'ondata di maltempo, il capo dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il Comitato operativo di protezione civile.