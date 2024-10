"L'Italia vi è vicino e non sarete soli". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita in Emilia Romagna per esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il Capo dello Stato, dopo aver sorvolato le aree dove si sono verificate le frane, è giunto a Modigliana, accolto dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco Giancarlo Jader Dardi.

A Forlì il presidente Mattarella ha poi incontrato una rappresentanza dei soccoritori per esprimere il ringraziamento ai volontari che si sono prodigati in queste giornate per sostenere i cittadini: "Non ho parole per ringraziarvi adeguatamente. Quello che avete fatto e continuate a fare - ha detto il Capo dello Stato - è di straordinaria importanza. È un esempio di solidarietà e di impegno comune e di generosa disponibilità straordinario. Grazie per quello che fate".

"Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti nella storia della città. Questo è un momento impegnativo, difficile, ho visto tante ferite nel territorio, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, quanto ci sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete con l'aiuto dello Stato, del Governo, so che ce la farete perché questa è la volontà di queste contrade", ha quindi sottolineato il presidente della Repubblica parlando a Forlì.

"Il sindaco ha bene espresso questa volontà determinata di ripresa e di rilancio - ha proseguito il Capo dello Stato -. Quello che vorrei dirvi che tutta l'Italia vi è vicino e non sarete soli in questa opera importante che deve essere veloce. Questo territorio è un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell'Italia: lo è per la sua economia, per la sua storia".

"Quindi l'esigenza che si rilanci non è un'esigenza soltanto vostra, è un'esigenza nazionale e in questo, potete esser certi, vi sarà tutto il consenso e l'appoggio costante non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché - ha ribadito Mattarella - questo è un lavoro da fare velocemente. Richiederà molto sforzo, richiederà impegno, ma non sarete soli in questo. Complimenti per la vostra resistenza e auguri".

Il presidente Mattarella ha poi incontrato a Cesena i volontari che, presso la scuola 'don Milani', hanno allestito un centro di raccolta di beni di prima necessità per i cittadini colpiti dall'alluvione.

Mattarella continuerà il suo giro recandosi a a Ravenna e Lugo. Ultimo appuntamento della giornata alle 17 a Faenza, dove incontrerà i sindaci e attraverso di loro abbraccerà idealmente le popolazioni colpite dalla calamità.