Nelle prossime ore nelle aree colpite dall’alluvione arriverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di anticipare il suo rientro dal Giappone dove era impegnata nel G7.

La premier ha già lasciato Hiroshima. Dopo uno scalo tecnico in Kazakistan, l’aereo di Stato ripartirà per arrivare in Italia attorno all'ora di pranzo, atterrando probabilmente in Emilia-Romagna. Tra le tappe nei luoghi dell'alluvione la premier sarà, come annunciato dal sindaco, anche a Forli, ma il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo.

"Ho deciso di tornare in Italia", "la mia coscienza me lo impone", ha detto in una conferenza stampa a Hiroshima. Meloni ha spiegato che gli altri leader presenti al summit hanno "compreso e sostenuto" la sua scelta.