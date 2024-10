Nel dl Alluvioni con le misure di emergenza dopo l'ondata di maltempo in Emilia Romagna, "abbiamo autorizzato estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto interamente dedicate all'emergenza". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato le misure, nella riunione con il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Ci sono alcune proposte formulate dal Ministero dell'Economia, come la vendita dei mezzi confiscati dall'Agenzia delle dogane, con proventi destinati a questo fine", ha aggiunto.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituirà nel 2023 "estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto", per finanziare "interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici" in Emilia-Romagna. È quanto si legge nella bozza del decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, che Agipronews ha potuto visionare. Adm istituirà le estrazioni speciali "con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" e le maggiori entrate saranno "destinate a un fondo da istituire presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia". Inoltre, per "finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita" all’asta "dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa" oppure "oggetto di abbandono allo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni doganali".