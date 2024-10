Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella striglia gli studenti e su Facebook gli avverte con un post su Facebook: “E’ allerta gialla. Ho sempre detto che chiudo le scuole quando l’allerta è arancione. Perciò, ai tanti studenti che mi sollecitano dico: si va a scuola e studiate”.

In Campania alcuni sindaci per oggi hanno predisposto la chiusura degli istituti, ma non dunque il primo cittadino di Benevento. Secondo il bollettino della Protezione civile, oggi, lunedì 4 novembre, per la stessa Campania è stata valutata allerta gialla.

Il post di Mastella ha scatenato numerose reazioni, soprattutto tra gli stessi studenti.

“Carissimo sindaco – scrive una studentessa -. Io non sto qua a contestare che voi non avete chiuso le scuole, io sto qua a contestare la motivazione. Mi sento un po' presa in giro perché non riesco a capire come sia possibile che qualsiasi sito internet parli di allerta arancione, addirittura rossa e voi invece parlate di allerta gialla. La fonte di questa vostra notizia? Mi farebbe piacere averla direttamente. Poi magari si parla di scuole aperte o scuole chiuse, ma prima di tutto la vostra città vuole sentire verità e non assurdità da voi”.

“Andate a scuola – scrive invece una signora - ai miei tempi si andava anche se diluviava”.