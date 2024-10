Nuova allerta della Protezione civile per forti venti e temporali, l'ondata di maltempo investe gran parte dell'Italia, segnalata anche criticità rossa, la massima, per rischio idrogeologico su Calabria e Basilicata.

Proseguono - ha spiegato il Dipartimento della protezione civile - gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mar Mediterraneo Centro-Occidentale, che dall'inizio della settimana ha provocato condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali, e che continuerà ancora a portare una moderata instabilità su gran parte del Paese, con fenomeni localmente persistenti ed un rinforzo dei venti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 27 marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle Marche; è atteso, inoltre, un rinforzo della ventilazione, con venti forti dai quadranti settentrionali su Piemonte e Lombardia e venti forti da maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.

E' stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale, mentre la criticità arancione è prevista sull'Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, della Basilicata e le restanti zone della Calabria. Per la giornata di domani, invece, è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.

Criticità gialla, invece, sui restanti bacini di Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, sull'Abruzzo, Molise e sul Bacino del medio Tevere e Roma nel Lazio.