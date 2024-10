Nelle ultime ore si sta diffondendo un nuovo virus che colpisce i profili Facebook.

Sono diversi gli utenti che sono rimasti vittime del virus e che si sono visti pubblicare fin dalle prime ore di domenica 1 maggio un post sulla propria bacheca con relativo video.

Una "catena di Sant'Antonio", che cresce grazie al commento sotto il post in cui vengono taggate tantissime persone.

Come fare per non essere "contagiati" dal virus? Il primo consiglio è di non cliccare assolutamente sul video ed evitare di lasciare ogni commento, poi segnalare il virus alla persona che vi ha inconsapevolmente taggato, aspettando che Facebook risolva il problema.