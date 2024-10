Erano da poco passate le 16 quando una pattuglia di agenti della polizia municipale stava svolgendo un normale giro di perlustrazione a San Donato. All’improvviso, in via Libertà, i vigili vengono raggiunti da una Fiat Punto.

L’uomo alla guida ha chiesto agli agenti i documenti per compilare il verbale. Il fatto risale a qualche giorno. Un 55enne è stato accompagnato in centrale dove è stato sottoposto all’alcoltest: il livello era di 1,50 grammi di alcol per litro di sangue rispetto allo 0.50 consentito. Per l’uomo sono scattati ritiro della patente, sequestro della macchina e denuncia per guida in stato d’ebbrezza.