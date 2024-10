Biglietti dalla penisola alla Sardegna esauriti per Natale. La polemica è scoppiata ieri dopo che si è concretizzato il black out rispettivamente di cinque giorni e tra giorni da Milano e Roma per l'isola. Per tanti, così, rientrare a casa per le festività è divenuto un discorso complicato.

Ma la risposta della Regione Sardegna a chi manifestava questo disagio non si è fatta attendere: “Sono al momento 130.594 i posti messi a disposizione nel ponte di Natale dalla compagnia di bandiera sulle rotte da e per Cagliari e Alghero su Milano e Roma – spiega l’ufficio stampa della Regione in una nota – Si contano quindi 41.654 poltrone in più rispetto alle 88.940 previste per decreto. Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2017 si raggiunge così un incremento pari al 47%, con 108 voli in più rispetto ai 704 previsti e numerosi upgrade nei collegamenti operati da Alitalia in continuità territoriale”.

“Questo dato come di consueto è destinato a salire, secondo le indicazioni provenienti dal Comitato paritetico Regione-vettori, convocato permanentemente per monitorare l’andamento della richiesta. L'assessorato dei Trasporti rimarca inoltre che la condizione delle prenotazioni è in continua evoluzione e che nelle prossime settimane sarà messa in campo ulteriore disponibilità di posti”.

E ancora: “Nello specifico, la rotta Cagliari-Linate-Cagliari conta 37.782 posti totali corrispondenti a 13.990 poltrone in più, cioè il 59% di incremento e 284 voli e upgrade. Cagliari-Roma-Cagliari dispone ad ora di 59.740 posti totali, ovvero 15.708 in più, 36% in aggiunta e 312 voli e upgrade”.

“Su Alghero-Linate-Alghero sono in vendita 10.232 poltrone totali, 3.992 in più rispetto al decreto che coincidono con il 64% di aumento di capienza e 77 voli e upgrade. Alghero-Roma-Alghero, infine, raggiunge 23.011 posti totali, 8.007 in più, 53% di aumenti e 140 voli in totale e upgrade”.