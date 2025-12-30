La Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, giornalista e volto televisivo, iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di violenza sessuale ed estorsione.

Si tratta di un atto formale disposto dai magistrati milanesi a seguito di una denuncia presentata alla vigilia di Natale dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno.

La querela, depositata il 24 dicembre, è ora al vaglio del pubblico ministero Alessandro Gobbis e dell’aggiunta Letizia Mannella, responsabile del dipartimento che si occupa della tutela delle fasce deboli. Nella denuncia, l’ex partecipante al reality chiede di procedere per i due reati contestati, facendo riferimento a presunte richieste di favori sessuali in cambio di opportunità televisive.

Il caso si inserisce nel filone di accuse emerse pubblicamente nei giorni scorsi e rilanciate dall’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, che aveva parlato di un presunto “sistema” legato all’accesso ai programmi televisivi. Medugno è il primo a formalizzare una denuncia in sede giudiziaria su questi contenuti.

Nella giornata di ieri, attraverso i suoi legali, Signorini ha annunciato l’autosospensione da Mediaset, una decisione definita «cautelativa» e comunicata all’azienda, che ha fatto sapere di aver preso atto della scelta. Al momento, da parte del conduttore non risultano dichiarazioni nel merito delle accuse.