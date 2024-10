A causa dello scherzo ai danni di Giucas Casella, messo in atto da giorni, il conduttore televisivo e direttore del giornale Chi, ieri sera ha pronunciato la frase della discordia.

Tutto nasce dall’aver fatto credere a Casella, oramai vittima prediletta dello show in fatto di scherzi, che la sua cagnolina sia rimasta incinta. Il Casella, stupito e incredulo, ha spontaneamente ipotizzato (per via di alcuni problemi dell’amata amica a quattro zampe) un ipotetico aborto naturale della sua cagnolina scatenando la criticata presa di posizione del conduttore: «Siamo contrari all’aborto, in ogni sua forma tra l’altro. Anche quello dei cani».

Non è mancata la pronta risposta della giornalista Selvaggia Lucarelli, che dal suo profilo twitter tuona: «Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne.»

Risposta diametralmente opposta, non ad Alfonso Signorini ma al pubblico indignato, arriva da Mario Adinolfi che scrive sullo stesso social: «Alfonso Signorini ha dato scandalo per aver detto al GF Vip: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Sposo ovviamente le parole di Signorini, spero che il politicamente corretto/corrotto non lo costringa a precisazioni. L’idea prolife deve aver diritto di cittadinanza.»

E chissà se nella prossima puntata il conduttore si ritroverà, per la prima volta, a fare i conti con le sue considerazioni e non con quelle dei concorrenti.