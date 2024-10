Roma e Torino, con oltre mille punti vendita, sono le città con il maggior numero di adesioni al “Trimestre anti-inflazione”, che prende il via da oggi in tutta Italia.

È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che promuove l'iniziativa per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini che fino a fine anno coinvolgerà i punti vendita aderenti con un paniere di prodotti a prezzi calmierati, facilmente riconoscibili con il logo di un carrello della spesa tricolore.

Su un totale di oltre 23mila punti vendita aderenti in tutta Italia, solo nelle città metropolitane le adesioni sfiorano quota 7mila: 6.977, in base ai dati del Mimit. Quasi la metà si concentra in tre città: Roma, che con 1.381 adesioni è quella con il maggior numero di punti vendita che partecipano all'iniziativa, Torino (1.074) e Napoli (801).

Nell'elenco delle 14 città metropolitane monitorate dal Mimit, seguono per numero di adesioni Milano (741), Bologna e Genova (entrambe con 422 punti vendita aderenti), Palermo (369), Catania (322), Venezia (299), Firenze (293), Bari (278), Messina (249), Cagliari (207) e infine Reggio Calabria (119).