Prenderà il via oggi 9 maggio il trentaduesimo Salone Internazionale del Libro di Torino che si terrà sino al 13 nella cornice del Lingotto, nei padiglioni 1, 2, 3 e Oval.

Tra i protagonisti anche la casa editrice Catartica Edizioni, presente nello stand dell’ Associazione Editori Sardi, Padiglione OVAL - X96 con un importante appuntamento e diverse occasioni di incontro con i nostri autori, tutte le novità in catalogo e la nuova collana “I Diari della motocicletta” dedicata a testimonianze, riflessioni, elaborazioni e pensieri di coloro che, a vario titolo, hanno la propensione a impegnarsi nelle cause in cui credono e a “metterci la faccia”.

“Riteniamo importante la partecipazione all’edizione di quest’anno del Salone Internazionale del libro – il più importante evento letterario sul panorama internazionale – il cui tema “Il gioco del mondo”, l’abbattimento dei confini e la condivisione delle culture offre la possibilità di mettere in relazione la Sardegna e le sue storie con il mondo. Nonché di veicolare idee di indipendenza e libertà di pensiero contro ogni forma di discriminazione culturale”, queste le loro parole.

Tra i libri che saranno presentati, "Ala Morta" di Pier Mauro Marras (Collana In Quiete), "Tutte le strade che portano a te" di Giovanni Fabbri (Collana In Quiete)

- "Smalto Rosso Fuoco" di Vito Introna (Collana In Quiete), "Agosto è una bugia" di Angela Giammatteo (Collana Urban Jungle), "Falce e Pugnale" di Omar Onnis e Cristiano Sabino (Collana I Diari della motocicletta), "Diario di viaggio di una scrittrice" di Giovanna Mulas (Collana I Diari della motocicletta), e "La paura ha sempre un biscotto in tasca" di Franca Falchi, vincitrice della prima edizione del Premio letterario "Tene Tene", 2018 (Collana Tene Tene).

In programma anche la presentazione de “Il viaggio incantato, racconti di janas, surbiles e altre figure leggendarie della tradizione sarda” di Claudia Desogus.

L’appuntamento è fissato per il giorno domenica 12 maggio alle 12.00, nel padiglione OVAL - X96, con la partecipazione dell’editore Giovanni Fara e dello scrittore Vito Introna.