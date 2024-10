Al Bano Carrisi compie 80 anni e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi festeggerà il compleanno a lavoro.

Domani, come riporta Leggo, andrà in onda, su Canale 5, lo spettacolo del cantante di Cellino San Marco “4 Volte 20", che promette di far rivivere d'un fiato la sua carriera con gli amici, “Gianni Morandi, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. E con la famiglia: i miei cinque figli, Romina Power..” ha raccontato Al Bano a Vanity Fair in un'intervista.

Ma cosa si aspetta il neo 80enne come regalo? “Un messaggio di Putin: ‘Caro Al Bano, la guerra è finita, tanti auguri'.

“Ora voglio passare a produrre da un milione e 600 mila bottiglie l’anno a cinque milioni” ha aggiunto il cantante, parlando dei suoi prossimi obiettivi che riguardano sia la carriera che le cantine di sua proprietà in Puglia.

“Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”, ha detto Al Bano sul suo rapporto con Loredana Lecciso, facendo capire che nonostante l’età la passione tra i due sia più accesa che mai.