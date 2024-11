Una docente di sostegno è stata aggredita da una trentina di genitori che hanno fatto irruzione nella scuola media dove lavorava. È accaduto giovedì scorso, in orario scolastico, a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia, in Campania.

Sul posto si trovavano anche i genitori della vittima. Il padre ha provato a difendere la figlia e ha riportato la frattura di un polso. Per la docente, invece, la diagnosi è di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per portare in salvo la donna e i genitori. All'origine dell'aggressione ci sarebbero voci non meglio precisate e diffuse sui social su alcuni comportamenti tenuti dall’insegnante nei confronti di alcuni alunni

“È un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loro genitori e il corpo insegnanti” ha commentato all'Ansa il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.