Era arrivato nel mattino del 5 maggio con una ambulanza all'ospedale di Macerata, dopo che i familiari avevano chiesto l’intervento del 118 lamentandosi per i suoi comportamenti aggressivi. Giunto in pronto soccorso, l'uomo è stato sottoposto ai primi accertamenti e verso le 13 ha reagito in modo “inconsulto” scatenando il panico nel reparto ospedaliero.

Come riportato dal Corriere Adriatico, il paziente ha sferrato improvvisamente un pugno all’altezza del torace di una infermiera tramortendola. Un collega dell'operatrice, intervenuto in suo aiuto, è stato a sua volta aggredito dall’anziano con un morso che gli ha provocato una profonda ferita. Lo scalmanato è stato infine bloccato in attesa delle forze dell'ordine.

Il bilancio è di due operatori sanitari feriti: l’infermiera una frattura allo sterno, il collega una ferita a un braccio.