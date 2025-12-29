Paura all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove un paziente indiano 43enne, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, avrebbe tentato di uccidere il suo vicino di letto in ospedale, un anziano di 84 anni.

L'aggressione è avvenuta nel reparto di Gastroenterologia durante la serata di sabato scorso, 27 dicembre. Dopo aver perso improvvisamente il controllo, il 43enne avrebbe attaccato l'84enne, colpendolo violentemente e cercando di soffocarlo. Il personale medico è intervenuto prontamente dopo aver udito i rumori provenienti dalla stanza, evitando conseguenze più gravi.



Il 43enne è stato fermato dal personale ospedaliero che ha chiamato i Carabinieri. L'uomo ha reagito aggressivamente anche nei confronti delle forze dell'ordine, cercando di resistere all'arresto. È stato trasferito nel carcere di Regina Coeli e dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.