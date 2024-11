Ha aggredito un controllore della Svt, il servizio di trasporto pubblico di Vicenza, e poi gli ha conficcato l'ago di una siringa sul dorso della mano: per questo motivo un cittadino indiano di 32 anni è stato espulso dall'Italia. Lo ha deciso il questore della città berica, Dario Sallustio.

L'uomo, che era stato invitato da personale dell'azienda dei trasporti Vicentina a lasciare liberi i locali di servizio, dapprima ha insultato e minacciato il controllore; poi, al termine di una vera e propria colluttazione, ha estratto l'ago e ha colpito la vittima. Subito dopo, con una mossa repentina, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Le 'volanti' sono accorse sul luogo e dopo aver allertato il 118, si sono messe alla ricerca dell'aggressore. Dopo alcune ore il 32enne è stato intercettato in una via della città, con indosso gli stessi abiti che apparivano nel sistema di videosorveglianza. Portato in questura l'uomo è stato fotosegnalato e quindi denunciato per lesioni e minacce aggravate ed espulso dal territorio nazionale.

Lo straniero, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per droga, è stato condotto al Cpr di Macomer (Sardegna) in attesa del rimpatrio in India.