È stato aggredito e picchiato da una baby gang per ben due volte nell’arco della stessa giornata, per poi finire in ospedale con tutti i denti rotti.

Un ragazzino bolognese di soli 16 anni è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi bulli a San Lazzaro, nel Bolognese, dove il primo episodio, avvenuto fuori dalla scuola, è stato filmato ed è finito sui social. Come riporta Fanpage, le aggressioni, su cui stanno indagando i carabinieri a seguito della denuncia presentata dai familiari della vittima, si sono verificate sabato scorso.



A ttraverso il video sui social e quelli delle telecamere di sorveglianza, i militari sono già risaliti ad alcuni membri del la giovane gang, compost a da circa un decina di ragazzi ni , tra i 15 e i 16 anni, di cui alcuni sarebbero già protagonisti di altri episodi di violenza avvenuti nella stessa zona nelle scorse settimane.