Indossando maschere dell'incredibile Hulk, il forzuto supereroe dei fumetti, gli agenti del VII Reparto mobile della polizia di Bologna si sono calati dal tetto del padiglione di Pediatria del Policlinico Sant'Orsola per salutare e sorprendere i piccoli pazienti ricoverati al quinto piano.

Il flash mob ha aperto la sesta edizione della campagna di sensibilizzazione #Lottoanchio, ideata anche per raccogliere fondi in occasione della Giornata Mondiale di lotta al cancro infantile, lanciata da Ageop Ricerca, l'Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica che dal 1982 si dedica alla cura dei bambini in terapia presso il reparto dell'ospedale bolognese.