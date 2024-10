La loro foto è diventata virale in un attimo. Agata una bimba di due anni di Cortina e il suo cane Yanuk sono diventate ormai le stelle del web. Impossibile guardare la loro foto e non sorridere. La bimba ha partecipato alla sfilata di carnevale mascherata da Cappuccetto Rosso mentre il suo husky ha interpretato il lupo cattivo che aveva già divorato la nonna.

Tanti i like collezionati e i commenti positivi. A non sono mancate le polemiche. C’è stato infatti chi ha storto il naso perché il cane indossava occhiali (senza lenti), una mantellina e una cuffietta. Ma i genitori di Agata assicurano che Yanuk è giocherellone, per loro è come un figlio e non oserebbero mai e poi mai fargli del male.