Durante il G7 Turismo del mese scorso a Firenze, è stata discussa l'importanza di regolamentare l'utilizzo delle keybox e delle pulsantiere nel settore degli affitti brevi. Il Ministero dell'Interno ha emesso una circolare che sottolinea l'obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare gli ospiti tramite documento d'identità e di comunicare le informazioni alle autorità competenti entro 24 ore.

La circolare evidenzia la necessità di stringenti misure di sicurezza, specialmente in vista di eventi politici, culturali e religiosi in programma, come il Giubileo, che attirerà milioni di turisti in Italia. Il Ministro Piantedosi ha dichiarato che la gestione automatizzata del check-in potrebbe comportare rischi per la sicurezza pubblica, evidenziando la necessità di un riconoscimento effettivo degli ospiti.

Il coinvolgimento di Airbnb e il supporto alle iniziative delle città per contrastare l'abuso delle keybox sono stati apprezzati. Molti sindaci hanno accolto positivamente le nuove regole sull'identificazione degli ospiti, sottolineando l'importanza di garantire un'esperienza turistica sicura e positiva. Tuttavia, l'associazione Aigab ha espresso preoccupazione per l'eliminazione dei locker e ha evidenziato l'uso di tecnologie avanzate per il riconoscimento degli ospiti da parte dei gestori professionali.