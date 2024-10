“Sentimenti di profondo cordoglio per la morte del Capitano pilota dell’Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda avvenuta ieri in un tragico incidente aereo a Trapani. Nell’apprendere la dolorosa notizia, mi unisco al dolore dei familiari del giovane Ufficiale. Al Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e alle donne e uomini dell’Arma azzurra esprimo la mia più commossa vicinanza per la perdita di un servitore del Paese”. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti.

Originario di Caserta, 33 anni, il capitano Fabio Antonio Altruda era un pilota esperto, con centinaia di ore di volo alle spalle. Lo riporta “Fanpage” in un articolo del giornalista Valerio Papadia.

Il corpo senza vita del 33enne è stato trovato questa notte, vicino ad alcuni rottami del suo caccia Eurofighter. L'ufficiale dell'Aeronautica era originario di Caserta e si era formato come pilota nella sua regione.

All’alba di questa tristissima mattina, la sua famiglia si è recata a Trapani con un volo militare. Una situazione drammatica in cui non ci si può immedesimare: perdere un figlio, un fratello, un nipote, un cugino così giovane e nel pieno della sua carriera proprio mentre sta svolgendo l'attività che amava, che aveva raggiunto con fatica e impegno.



"La notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare" ha affermato il Presidente del consiglio Giorgia Meloni.