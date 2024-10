Si è conclusa la fiaba del Natale di Auronzo di Cadore, in Provincia di Belluno. Angela, la cerva a cui si erano tutti affezionati nel piccolo borgo delle Dolomiti, è stata trovata morta in un fienile.

A dare la tristissima notizia sono stati gli attivisti della pagina Facebook “Claretta la cerva del Comelico superiore” che ne avevano raccontato la vita nel paese. “Un grazie speciale a tutte le persone che con la massima sensibilità e amorevolezza l’hanno accolta nel paese”, scrivono.

E ricordano un’altra bellissima cerva, Claretta, che si avvicinò agli umani prima di lei, nel 2018, alla quale era stata intitolata la stessa pagina social. «Grazie per averci reso questo Natale poetico», continuano.

Angela sarebbe morta per cause naturali, considerata la sua età avanzata, infatti non si è trattato di una notizia che ha destato tanto stupore, ma dispiacere e tristezza sì.

In tanti, tra i residenti, hanno voluto dedicarle dei post per salutarla: “Ci ha insegnato l’umiltà del chiedere aiuto e riparo. Grazie alle anime buone che ti hanno accolto”. Ha scritto una donna del posto.

Angela era entrata nel borgo per chiedere cibo e riparo, ed era stata accolta con amore e gioia. Addirittura, pochi giorni prima di Natale, aveva fatto una visita a sorpresa ai bambini dell’asilo nido “I folletti del bosco”. Era riuscita ad entrare nel cortile dell’istituto e i piccoli l’avevano potuta ammirare con il naso attaccato a una grande porta-finestra.