"Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta il divulgatore morto oggi a 93 anni. Il Capo dello Stato aggiunge: "Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente".

Il premier Mario Draghi ha dichiarato: "L'Italia è profondamente grata a Piero Angela. È stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia. Le sue trasmissioni e i suoi saggi hanno reso la scienza e il metodo scientifico chiari e fruibili da tutti. Il suo impegno civile contro le pseudoscienze è stato un presidio fondamentale per il bene comune, ha reso l'Italia un Paese migliore. Piero Angela è stato un grande italiano, capace di unire il Paese come pochi. Ai suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali".

"Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere - scrive su Twitter Fabio Fazio -. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. Piero Angela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli".

Il presidente della Camera Roberto Fico: "Piero Angela è stato un formidabile divulgatore, capace con serietà e passione di raccontare la scienza in tutte le sue accezioni. Entrando con garbo e saggezza nelle case degli italiani ha avvicinato intere generazioni alla cultura trasmettendo il piacere per la conoscenza e facendo vero servizio pubblico. Ci mancherà".

Il leader della Lega Matteo Salvini: "Addio a Piero Angela. Un grande italiano".

Il presidente del M5s Giuseppe Conte: "Con Piero Angela se ne va una figura importante della cultura italiana. Una voce e una professionalità che per decenni hanno raccontato il mistero del nostro universo con sapienza, passione e dedizione".

"Una tristezza immensa - è il pensiero del segretario del Pd Enrico Letta -. E una gratitudine infinita per tutto quello che Piero Angela ci ha dato e ha rappresentato. Un grandissimo italiano. Un vuoto incolmabile".

"Profondo dolore e sincera commozione per la perdita di uno dei più famosi divulgatori scientifici che l'Italia abbia mai avuto. Riposa in pace, Piero Angela". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Scompare un simbolo della storia moderna italiana", scrive Carlo Calenda. "Un uomo che con semplicità e competenza ha saputo parlare a tutti gli italiani di cultura e di scienza. Ci mancherà enormemente".

"Dolore per la notizia, gratitudine per tutto ciò che ci ha insegnato. E per come l'ha fatto. Che la terra gli sia lieve", scrive Matteo Renzi. E Berlusconi: "Era un signore colto e gentile, rappresentava uno stile e un modo di fare televisione che ho sempre apprezzato. La sua professionalità e la sua cortesia mancheranno al mondo dell'informazione televisiva".

"L'Italia deve molto a Piero Angela - ricorda Pippo Baudo -, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi aspetto un gesto concreto per onorare la sua memoria. Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura. Avevamo un rapporto molto amichevole e simpatico. L'ultima volta che ci siamo visti era per ricevere entrambi un importante premio. Lui mi chiese se ero felice del riconoscimento, io dissi di sì e poi feci la stessa domanda a lui e lui mi rispose: 'io no, perché io voglio andare andanti. E i premi mi danno l'idea di una celebrazione conclusiva'. Lui era così, era un moto continuo di intelligenza e curiosità. Credo che non abbia mai fatto una vacanza in vita sua. Era meticolosissimo e capace di creare squadre di lavoro eccellenti".

Anche Gianni Morandi ha ricordato Piero Angela: "Ci ha insegnato tanto, gli volevamo tutti bene. Ciao Piero!".

Per ricordare la scomparsa di Piero Angela cambio di programmazione stasera su Rai 1 che trasmetterà dalle 21.25, senza alcuna interruzione pubblicitaria, una nuova puntata di Superquark.