Aveva 57 anni (58 li avrebbe compiuti il prossimo giugno) e si è dovuta arrendere a un grande male, affrontato con la stessa determinazione con cui ha vissuto ogni giorno della sua vita. Paola Motta, storica cronista politica di Sky TG24, se n’è andata nelle scorse ore circondata dall'affetto degli amici più cari, la mamma e il figlio Theo, lasciando un’eredità professionale e umana che difficilmente potrà essere dimenticata.

Era nata a Merano, in Alto Adige, e quel carattere definito da lei stessa “asburgico”, come si legge sul sito di SkyTg24, raccontava molto della sua persona: elegante, rigorosa, mai fuori posto. Il suo percorso nel giornalismo è cominciato in un quotidiano locale, ma la sua voce, ferma, limpida, sempre rispettosa, è diventata presto una delle più autorevoli nel panorama nazionale.

"L’Associazione stampa parlamentare esprime tutto il suo dolore per la scomparsa della collega Paola Motta, giornalista di SkyTg24 appassionata e meticolosa, persona sempre affabile e sorridente con tutti. Un pensiero affettuoso va al figlio Theo, a sua mamma e a tutti i familiari", si legge in una nota riportata da Adnkronos.