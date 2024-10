È morto Mork, il pastore tedesco a affetto da mielopatia a cui circa 2 settimane fa, all’interno di un condominio a Bari, era stato rubato il carrellino che lo aiutava a deambulare.

Il dolcissimo cagnolone si è spento tra le braccia dei suoi padroni che lo amavano tanto. È stata Silvia, la sua “mamma umana”, a scrivere della sua morte: “Ha lottato come un guerriero ma il suo cuore non ce l’ha fatta. Ringrazio tutte le persone che si sono spese per lui, che hanno cercato di trovare il carrellino rubato o che si sono offerte di ricomprarlo. Mork se n’è andato consapevole di essere amato da tutti”, ha dichiarato Silvia, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

A seguito del furto del carrellino, persone di tutta Italia si sono affezionate a Mork e preoccupate per lui, tanto che era stata aperta una raccolta fondi per comprargli un carrellino nuovo. Mork aveva ricevuto ben tre carrelli, ma non andavano bene per la sua stazza. De carrellino rubato non si è più saputo nulla.