Un terribile tumore non ha lasciato scampo a Mira, il labrador di 8 anni della Scuola Italiana Cani Salvataggio – Tirreno (Sics), protagonista negli anni di numerose imprese.

La più eclatante fu nell’estate 2021 quando a Sperlonga (Latina) riportò a riva 8 bambini in grave difficoltà tra le onde del mare. Un’impresa che, come ha ricordato la stessa Sics, “rimane nella storia del salvataggio in mare”.

Una delle ultime, invece, è stata nel luglio 2023, quando Mira era finita alla ribalta delle cronache nazionali per aver salvato una 22enne lettone, nel nostro Paese per l’Erasmus, in un tratto di spiaggia libera a Monalto di Castro (Verbania). In quel caso ad aiutarla c’era un Golden Retriever di 3 anni, Philyp il suo nome, fresco di brevetto.

Tanti i messaggi di pubblicati sulla pagina della Scuola Italiana Cani Salvataggio – Tirreno che ha voluto omaggiarla. Il primo a piangerla è stato Luigi, il suo storico conduttore. “Grazie Mira”, due parole per esprimere la gratitudine per quanto il Labrador ha fatto insieme a lui in questi anni.