Bahia , questo il suo nome, si è spenta nel pomeriggio del 14 aprile: era la femmina di orsa andina d'Italia più anziana d'Europa ed è morta quattro mesi dopo il decesso del suo "compagno" Luis .

Bahia aveva vissuto tutta la vita nel Parco Natura Viva di Bussolengo insieme a Luis, che però l'aveva lasciata per sempre 13 dicembre scorso.

I due orsi battuto (individualmente e in coppia) un record di longevità mai eguagliato in nessun'altra struttura zoologica in cattività, raggiungendo i 29 anni di età anni insieme.

Sono 124 gli esemplari ospitati nei parchi zoologici del mondo e ora si attende la decisione dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, che potrebbe nuovamente affidare la specie al Parco Natura Viva.