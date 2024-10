Lo sciopero in corso dei benzinai ha portagli gli automobilisti a riversarsi nei distributori. A Roma lunedì sera si è sfiorata la rissa quando decine di vetture, dopo aver fatto il pieno, si sono fermate con il motore in panne.

Gli automobilisti, spiega La Repubblica, hanno accusato il benzinaio di aver mischiato il carburante con l’acqua. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Alla fine, il problema non era dovuto alla presenza di acqua ma a un guasto alle pompe di carburante. Il titolare del distributore ha dovuto risarcire le decine di automobilisti in panne e la situazione si è ristabilita.

Intanto, sempre a Roma, è in corso la riunione dei dirigenti delle tre sigle che rappresentano i gestori dei carburanti, “aperta a deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari", in sciopero da ieri sera per protestare contro le misure del decreto legge sulla Trasparenza dei prezzi. Faib Confesecenti ha già comunicato che la chiusura terminerà dopo 24 ore mentre Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio hanno confermato lo stop di 48 ore.