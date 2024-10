Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo a Villafranca Tirrena (Messina). Il sacerdote che somministrava il sacramento ha bagnato per errore la piccola con un acido diluito e ustionante raccolto dalla fonte battesimale.

Ad accorgersene prima che si consumasse una vera e propria tragedia è stato il padrino, zio della bimba, che la stava tenendo in braccio. Le gocce del liquido, infatti, prima di essere versate sul capo della neonata, hanno raggiunto casualmente le mani dell'uomo che ha avvertito una sensazione di bruciore. Così il padrino ha interrotto il rito fermando il religioso non prima che qualche goccia raggiungesse il collo della figlioccia.

La famiglia si è recata tempestivamente in ospedale, mentre i carabinieri hanno raggiunto la chiesa. Al pronto soccorso del Policlinico di Messina, i medici hanno dimesso la sfortunata bambina dopo averla visitata. Non sarebbe in pericolo.

Secondo quanto ricostruito, all'origine dell'incidente potrebbe esserci una leggerezza di un ministrante, che avrebbe riempito la fonte battesimale con una bottiglia contenente un liquido trasparente ritenuto erroneamente essere acqua.