Accusato di due violenze sessuali e due tentativi di violenze su 4 studentesse minorenni che frequentavano l’istituto scolastico in cui insegnava nel Messinese. Per questo un docente è stato sospeso per un anno dall’insegnamento.

Gli abusi sarebbero avvenuti anche durante le ore di lezione secondo le indagini condotte dal Commissariato di Sant’Agata Militello, che ha dato esecuzione alla misura cautelare della sospensione dell’esercizio pubblico.

Secondo quanto riporta TgCom 24, si parla di palpeggiamenti, baci e carezze nei confronti delle ragazzine da parte del professore. Il quadro indiziario è rafforzato dalle testimonianze di diversi studenti.

Il Pm parla di un secondo caso nella stessa scuola in questione, dove un anno fa un altro insegnante è stato sospeso per episodi simili.