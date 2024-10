Ha accusato un malore in classe ieri mattina, nell’aula dell’istituto tecnico commerciale Bona di via Gramsci a Biella, e si è improvvisamente accasciata sul banco.

Nonostante la corsa in ospedale, è morta Asia D’Amelio, una studentessa di 18 anni. Le sue condizioni sono parse da subito gravi. L'ambulanza medicalizzata del 118 ha proceduto al ricovero al pronto soccorso, ma la ragazza non ce l'ha fatta.

Il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per capire le cause che hanno portato a questa tragedia.

“Tutto il personale, le famiglie, gli allievi dell’Istituto Eugenio Bona, si uniscono al dolore della famiglia d’Amelio per l’improvvisa scomparsa di Asia. Ciao Asia, il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori”. È il messaggio dell'istituto Eugenio Bona di Biella dedicato ad Asia.

“Ho appreso con sgomento e commozione della tragedia che ci lascia tutti senza parole. Come sindaco di questa città, ma anche in modo molto personale, esprimo un profondo cordoglio e la mia vicinanza ai famigliari di Asia D'Amelio, per l'improvvisa e straziante scomparsa della giovane diciottenne. Tutta l'amministrazione che rappresento desidera esprimere le più sentite condoglianze in questo momento di lutto e sconforto. Comprendo bene che nulla può lenire un dolore così grande, ma è importante stringerci attorno alla famiglia e agli amici di Asia”, il messaggio del sindaco di Biella Claudio Corradino.