Accoltellato dopo una lite, grave un 34enne di origini albanesi. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio in piazza Rotonda, nel quartiere Borgoratti a Genova.

L’esecutore sarebbe un uomo di 50 anni. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero discusso per problemi di vicinato. L’esecutore è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale San Martino in prognosi riservata. Il cinquantenne prima di venire fermato dalle volanti si sarebbe barricato all’interno della sua abitazione che si trova non lontano dal luogo dell’accoltellamento. Qui avrebbe poi aperto agli agenti che lo hanno portato in questura. Sembra che tra i due l’aggressione sia scoppiata per motivi di vicinato.

Già in passato i due, infatti, avrebbero avuto liti e discussioni tra loro con intervento di polizia e carabinieri. E con il passare delle ore emergono testimonianze secondo cui la vittima sarebbe stata colpita dal rivale perché, a quanto sembra, aveva cercato di fare da paciere dopo una lite condominiale tra il cinquantenne e altre persone.