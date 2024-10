Dramma a Napoli ieri, lunedì 13 febbraio, quando all'interno del commissariato di Polizia di Vicaria-Mercato un agente è stato accoltellato da un uomo. Un altro poliziotto che ha assistito alla scena ha sparato all'aggressore, uccidendolo.

La vittima è Mario Ementato, 29 anni, che aveva accoltellato e ferito la madre all'interno della sua abitazione nel rione Forcella. Poi si era poi recato al commissariato Vicaria dove aveva seguito il patrigno che vi si era recato per denunciare quanto accaduto in casa. Ementato avrebbe così cercato di accoltellare il patrigno alla gola. A quel punto, un agente ha cercato di disarmare l'uomo, ma nella colluttazione è stato accoltellato a sua volta a una gamba. Per difendere il collega, un poliziotto ha estratto la pistola sparando all'aggressore, ferendolo gravemente alla gamba.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Nuovo Pellegrini. Lì Ementato è deceduto poco dopo il ricovero per la gravità della ferita.