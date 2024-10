Un pomeriggio di ordinaria follia: prima la lite, poi l'inseguimento in auto, poi la zuffa e le coltellate. Un 31enne di Casoria, in provincia di Napoli, è finito in manette. Dopo una banale discussione fra marito e moglie si sono accesi gli animi, e da lì è nata una seconda lite tra il 31enne e il suocero.

L'anziano si è dato all'inseguimento del più giovane. A quel punto la zuffa finita nel sangue: il 31enne ha estratto il coltello ed inferto alcuni fendenti al suocero. Cinque coltellate ad addome, inguine, spalla e torace.

L'arrestato si è dato alla fuga, salvo poi ripensarci e tornare indietro per attendere i soccorsi. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Casoria hanno trovato il ragazzo accovacciato accanto al ferito, mentre lo consolava in attesa del 118.

Il suocero ora è ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per il 31enne è scattato l'arresto per tentato omicidio.