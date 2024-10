Un’accesa lite tra due studenti quindicenni sfocia in accoltellamento: è accaduto in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini.

Uno dei due è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma non sarebbe grave. L'altro, in classe, ha raccontato la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, intervenuti poiché chiamati dagli insegnanti. Il ragazzino avrebbe agito dopo le continue vessazioni da parte del compagno.

L'aggressione sarebbe quindi una reazione ai ripetuti episodi di bullismo di cui il 15enne era stato vittima. Esasperato, il ragazzino si era portato un coltello da casa e durante una delle prese in giro, ha agito colpendo il compagno all’addome.

Ora è denunciato a piede libero per lesioni gravi.