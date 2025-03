La tradizionale festa di fine stagione sulle piste di Reinswald/San Martino, in valle di Sarentino, Alto Adige, si è conclusa nel peggiore dei modi, con un bilancio di undici feriti a causa dell’eccesso di alcolici.

L’evento, che ogni anno attira circa un migliaio di partecipanti, ha visto alcuni presenti accusare malori dovuti all’abuso di alcol. Otto persone hanno riportato ferite lievi, due di media entità e una in condizioni gravi. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: ambulanze, elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, soccorso alpino e soccorso subacqueo, oltre ai carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto. È stato inoltre allestito un tendone di primo soccorso per gestire l’emergenza.