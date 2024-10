Una ragazzina di appena 12 anni avrebbe subito abusi sessuali. La vicenda shock, riportata dai quotidiani locali, è avvenuta nel Modenese, dove si mantiene il massimo riserbo considerata la giovanissima età delle persone che sarebbero coinvolte.

Le violenze si sarebbero consumate all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, assieme a un’amica, due ragazzini poco più grandi di loro. La segnalazione è stata fatta dalle forze dell’ordine del pronto soccorso dove la ragazzina si è recata sabato scorso.

Ora scatteranno le indagini per far luce sulla vicenda, nel frattempo si sono già attivati i servizi di sostegno psicologico per la 12enne.