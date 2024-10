Un'alta marea di 95 centimetri a Venezia proprio nel giorno in cui il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini visita le opere di difesa della Laguna.

In piazza San Marco, Salvini inaugurerà ufficialmente le barriere in vetro che cingono la Basilica, già utilizzate nelle scorse settimane per le maree medio-alte. Anche oggi stanno difendendo l'edificio, per un livello che non prevede l'innalzamento del Mose.

Successivamente, Salvini si recherà all'isola sulla Bocca di porto del Lido, dove c'è la sala comando del Mose. La prossima settimana potrebbe essere necessario un innalzamento delle barriere mobili, poiché sono previsti livelli di marea eccezionale nei giorni del 22 e 23 novembre.