Due dosi di Sputnik in Russia, suo paese d’origine. Arriva a Siena per motivi di studio e fa di nuovo un ciclo vaccinale completo con Moderna, ma dopo 4 dosi la donna non risulta ancora vaccinata ed è quindi priva di green pass.

Come riportato da TGCOM24, si rivolge all’Associazione “La casa della pace” dove insegna russo e attraverso una mail scrive: "E' ormai il secondo mese che cerco di sopravvivere senza il Green pass, rinunciando completamente alla mia vita sociale, dicendo sempre di no ai miei amici quando mi invitano a cena. Non posso neanche prendere un caffè al bancone del bar. Sono anche una volontaria e voglio fare una vita normale: voglio studiare, lavorare, vedere persone. Sono un essere umano e vorrei solo riavere la mia vita".

A niente sarebbe servita la denuncia della donna ai Carabinieri.

La Asl Toscana ha spiegato che si è trattato di un problema informatico durante la registrazione del luogo di residenza che ha bloccato l’emissione del Green pass. Il problema dovrebbe trovare una soluzione prima possibile, visto l’aggiornamento della pratica.