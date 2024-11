Un ragazzino di 15 anni è stato sottoposto a fermo dalla Procura per i minorenni di Lecce per trasporto e detenzione di materiale esplodente, accusato di aver portato a scuola per due volte, il 30 e il 31 ottobre, 14 bombe carta, a detta della Procura "capaci di compiere una strage".

Il 15enne aveva nascosto le bombe carta dentro lo zaino, con il fine di venderle ai suoi compagni per Halloween, e sono stati rinvenuti nel cortile della scuola dopo l'allarme fatto scattare dal preside, preoccupato per le voci che circolavano sulla presenza dei candelotti.

Secondo una prima ricostruzione, spaventato per le ricerche in corso, il ragazzino le avrebbe gettate da una finestra. Una volta individuato, il giovane ha confessato di averle portate a scuola per venderle ad altri ragazzini da cui aveva già ricevuto del denaro. Dopo l'interrogatorio di convalida, è stato portato in una comunità minorile penale.