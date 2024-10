Lo spot della Liguria in onda al Festival di Sanremo 2022 che vede protagonista Elisabetta Canalis sta continuando a scatenare il web.

In tanti, sentendo la frase “la mia Liguria” pronunciata dall’ex velina di Striscia la Notizia, hanno sgranato gli occhi e fatto fatica a capire il perché di scegliere come testimonial proprio la Canalis, le cui origini sono bel note a tutti. La showgirl è infatti nata 43 anni fa a Sassari, è vero ha partecipato al Festival come valletta nel 2011, affiancando Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma questo per molti non giustifica la sua partecipazione nello spot.

E allora sui social gli utenti si scatenano.

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua: “Scritturare Elisabetta Canalis che parla di “sua Liguria” è una delle scelte più devastanti nella storia dell’adv. Potrebbe fare di peggio solo l’ente del turismo Sardegna se accompagnasse a immagini suggestive della Barbagia il the best of Fabrizio De Andrè. Voto 0”.

“E allora facciamo anche Sabrina Ferilli che fa ‘il mio sudtirol’ e Gigi D’Alessio ‘la mia pianura padana’?”, scrive un utente su Twitter, e ancor: “Ma Eli Canalis è di Sassari, come La mia Liguria?”; “Dopo la Canalis che promuove la Liguria con New York alle spalle mi aspetto Albano che promuove la Valle d’Aosta con la Russia sullo sfondo”.

“Molto rappresentativo parlare di la Mia Liguria con sfondo Los Angeles”, scrive un utente sotto lo spot pubblicato su YouTube dalla Regione Liguria. E ancora: “Ridicolo che la Canalis (SARDA) faccia una pubblicità per la Liguria...la mia Liguria”.

Perché è stata scelta la Canalis? "Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri, ma che hanno un avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loto avventura nel nostro territorio", ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, come riporta il sito Riviera24.it. "Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina, curiosi di conoscere le prossime puntate che andranno in onda in primavera".