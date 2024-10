Ci sono 11 casi di coronavirus fra cittadini del Bangladesh a Roma in quelli che ad oggi sembrano due differenti focolai. Sei dei positivi sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino con voli diversi, dopo essere partiti da Dacca, capitale del paese. Altri cinque ruotano attorno al caso dei due ristoranti a Fiumicino dove uno di loro lavorava. Per il caso del dipendente di Indispensa Bistrot sono stati individuati otto positivi. Due, come riportato da Il Messaggero, sono i titolari del ristorante. Quattro sono del Bangladesh, legati al primo positivo, ricoverato con una polmonite interstiziale all'ospedale Spallanzani.

Il primo contagiato, due giorni prima del ricovero, era stato in Ambasciata, a contatto con impiegati e altri connazionali. Saranno tutti sottoposti ai tamponi