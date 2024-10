Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera all’Arco della Pace, a Milano, per protestare contro l’affossamento del ddl Zan in Senato.

Seduti per terra, in molti hanno raccontato di un senso di sfinimento per l’ennesima mancata approvazione di una legge contro l’omotransfobia.

“Siamo in 10.000”, hanno detto gli organizzatori della manifestazione, promossa da Arcigay Milano, I Sentinelli di Milano e il Coordinamento Arcobaleno. “Quello che é successo in Senato é una vergogna. L’Italia merita di più di questi sporchi giochi sulla pelle delle Persone Lgbt+” aggiunge Fabio Pellegatta, presidente di Cig Arcigay Milano.